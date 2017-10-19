Жители Алтайского края в ночь с 20 на 21 октября при хорошей погоде и чистом небе смогут увидеть метеорный поток Ориониды. При благоприятной погоде можно будет увидеть до 20-25 метеоров в час.
Как сообщили в планетарии Барнаула, метеоры могут лететь со скоростью до 140 000 миль в час.
Однако астрономическое явление может пройти незаметно из-за плохой погоды, которая бывает обычно в это время в Сибири. При благоприятных условиях наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом. Лучше всего это делать вдали от города, чтобы не мешали высотные сооружения.
Комментарии
Мастера заголовков
Обвалится, млин.
заголовок жжот
Брюс Уиллис вылетает к нам спасать алтайскй край
и вообще у нас что планетарий все в имперской системе счисления измеряет:
в милях и галлонах. А зарплата видимо в фунтах стерлингов.