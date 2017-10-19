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Метеоритный дождь обрушится на Алтайский край в ночь на 21 октября

, ИА "Амител"
Его можно будет увидеть только в условиях хорошей погоды

Жители Алтайского края в ночь с 20 на 21 октября при хорошей погоде и чистом небе смогут увидеть метеорный поток Ориониды. При благоприятной погоде можно будет увидеть до 20-25 метеоров в час.

Как сообщили в планетарии Барнаула, метеоры могут лететь со скоростью до 140 000 миль в час.

Однако астрономическое явление может пройти незаметно из-за плохой погоды, которая бывает обычно в это время в Сибири. При благоприятных условиях наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом. Лучше всего это делать вдали от города, чтобы не мешали высотные сооружения.


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Комментарии

19.10.2017 10:22
Линч

Мастера заголовков

0  0
19.10.2017 10:51
- гость -

Обвалится, млин.

0  0
19.10.2017 10:55
- гость -

заголовок жжот
Брюс Уиллис вылетает к нам спасать алтайскй край

и вообще у нас что планетарий все в имперской системе счисления измеряет:
в милях и галлонах. А зарплата видимо в фунтах стерлингов.

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