Жители Алтайского края в ночь с 20 на 21 октября при хорошей погоде и чистом небе смогут увидеть метеорный поток Ориониды. При благоприятной погоде можно будет увидеть до 20-25 метеоров в час.

Как сообщили в планетарии Барнаула, метеоры могут лететь со скоростью до 140 000 миль в час.

Однако астрономическое явление может пройти незаметно из-за плохой погоды, которая бывает обычно в это время в Сибири. При благоприятных условиях наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом. Лучше всего это делать вдали от города, чтобы не мешали высотные сооружения.