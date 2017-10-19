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Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора региона Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС.
Уголовное дело в отношении экс-главы НСО было возбуждено после того, как он в 2014 году был снят с должности по утрате доверия. Преследование бывшего чиновника связано с эпизодом о продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска.
Следствие полагает, что в результате действий экс-губернатора казне был нанесен ущерб в 17,7 миллиона рублей.
Сторона гособвинения требовала для Юрченко наказания в виде четырех лет лишения свободы.
Какое наказание вынесут бывшему главе НСО, станет известно позже.
Комментарии
ЖА ещё жителям Новосибирской области ошибочно начислили дважды транспортный налог.
Проблему неправильного начисления будут решать индивидуально.
Для устранения неверных начислений и пересчета необходимо обратиться в инспекцию с уведомлениями.
Вчера посмотрел в личном кабинете -- мне начислили 26 000 !!!!!!
Вместе с машинами которые давно 5 лет назад проданы. И назвали это - перерасчет!