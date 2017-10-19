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Новости

Бывший новосибирский губернатор признан виновным в превышении полномочий

, ИА "Амител"
По версии следствия, действия Василия Юрченко привели к ущербу в 17,7 миллиона рублей

Фото: newvz.ru

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора региона Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении экс-главы НСО было возбуждено после того, как он в 2014 году был снят с должности по утрате доверия. Преследование бывшего чиновника связано с эпизодом о продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска.

Следствие полагает, что в результате действий экс-губернатора казне был нанесен ущерб в 17,7 миллиона рублей.

Сторона гособвинения требовала для Юрченко наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Какое наказание вынесут бывшему главе НСО, станет известно позже.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 10:39
- гость -

ЖА ещё жителям Новосибирской области ошибочно начислили дважды транспортный налог.
Проблему неправильного начисления будут решать индивидуально.
Для устранения неверных начислений и пересчета необходимо обратиться в инспекцию с уведомлениями.

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19.10.2017 10:51
Гость

Вчера посмотрел в личном кабинете -- мне начислили 26 000 !!!!!!
Вместе с машинами которые давно 5 лет назад проданы. И назвали это - перерасчет!

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