Роспотребнадзор по Алтайскому краю сообщил о 85 случаях смерти от острого отравления алкоголем, зарегистрированных в регионе за 9 месяцев 2017 года.

Как сообщает ведомство, еще 582 человека успели спасти врачи. Смерть от алкогольного отравления занимает первое место среди всех случаев гибели из-за острого отравления химической этиологии. Чаще всего гибнут люди старше 60 лет. Высокая смертность также отмечена в возрастных группах 50-59 лет и 40-49 лет.

В Роспотребнадзоре добавили, что молодой организм намного лучше справляется с токсинами. При этом случаев отравления алкоголем больше всего среди неработающего населения в возрастной группе 25-39 лет.