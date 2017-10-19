Президент России Владимир Путин скорректировал норму одного из "майских указов", который посвящен демографической политике. Документ с изменениями размещен на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Прежняя редакция документа, которая была утверждена 7 мая 2012 года, предписывала софинансировать из федерального бюджета обязательства регионов, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости оказалась на уровне ниже средней по стране.

Суммарный коэффициент рождаемости — число детей в расчете на одну женщину.

Как следует из текста поправок, теперь правительству предписано помочь тем регионам, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает параметр в 2 базисных пункта.

Согласно данным Росстата за 2016 год, в Сибирском федеральном округе из 12 регионов только три проходят по установленной президентом новой норме (республики Тыва, Алтай и Бурятия), еще три — немного недотягивают (Республика Хакасия, Забайкальский край и Иркутская область).

Алтайский край в этом списке занимает 10-е место, ниже только Кемеровская и Томская области. При этом коэффициент рождаемости в крае в последние два года падает — с 1,841 до 1,777. Впрочем, это касается абсолютно каждого сибирского региона.

На сайте Росстата также есть информация, согласно которой к 2035 году в среднем каждая российская женщина будет иметь двоих детей.