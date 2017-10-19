Президент России Владимир Путин скорректировал норму одного из "майских указов", который посвящен демографической политике. Документ с изменениями размещен на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Прежняя редакция документа, которая была утверждена 7 мая 2012 года, предписывала софинансировать из федерального бюджета обязательства регионов, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости оказалась на уровне ниже средней по стране.
Суммарный коэффициент рождаемости — число детей в расчете на одну женщину.
Как следует из текста поправок, теперь правительству предписано помочь тем регионам, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает параметр в 2 базисных пункта.
Согласно данным Росстата за 2016 год, в Сибирском федеральном округе из 12 регионов только три проходят по установленной президентом новой норме (республики Тыва, Алтай и Бурятия), еще три — немного недотягивают (Республика Хакасия, Забайкальский край и Иркутская область).
Алтайский край в этом списке занимает 10-е место, ниже только Кемеровская и Томская области. При этом коэффициент рождаемости в крае в последние два года падает — с 1,841 до 1,777. Впрочем, это касается абсолютно каждого сибирского региона.
На сайте Росстата также есть информация, согласно которой к 2035 году в среднем каждая российская женщина будет иметь двоих детей.
Комментарии
А я то думаю чего это налоги подняли, оказываются рождаемость поднимают
андролога нам надо нормального. хоть одного на край.
Житель Забайкалья написал Путину о невозможности жить в России
16:52, 18 октября 2017
72-летний забайкальский пенсионер обратился к президенту России с просьбой «вырыть ему могилу и купить гроб».
Как сообщает газета «Вечорка», житель Оловяннинского района Забайкалья Анатолий Вертипрахов написал письмо президенту Путину, в котором заявил, что в «жить в этой стране невозможно».
«Господин Президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения "Яснинское", выкопать мне могилу и купить мне гроб», — приводит издание отрывок из письма пенсионера.
По словам Вертипрахова, всю его пенсию — 8,5 тысяч рублей — приставы принудительно снимают с банковской карты в счет погашения долга по коммунальным услугам.
«Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — говорит пенсионер.
Издание уточняет также, что прожиточный минимум в Забайкалье составляет 8,6 тысяч рублей.
а женщина - это кто? Возрастные рамки каковы?
"Путин поручил правительству РФ помочь алтайским женщинам рожать детей"
Пускай приезжают... и помогают...физически.
заголовок опять жжет
Да родить-то - дело нехитрое! Вот потом вырастить-выучить- воспитать - вот где задачка! И в Алтайском крае с его уровнем жизни эта задачка, похоже, нерешаема...
Cудя по таблице, Россия - тувино-чеченская страна?
Дети стали дорогим удовольствием, типа просторного жилья. Сначала дали построиться, а потом "НА!" новые налоги на имущество.
Я так понял, что правительство во главе с Медведем будет работать акушерками в роддомах.... Так после этого вообще все будут бояться рожать...
Медведев - Главный АКУШЕР страны!!!!!
На бабку повитуху он не тянет, только на акушерку....