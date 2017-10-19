фото: Александр Деринг/facebook.com/aleksandr.dering

Барнаульский архитектор Александр Деринг опубликовал в Facebook фотографии интерьера знаменитого "Дома под шпилем" после реконструкции.

Напомним, до 2013 года в нем располагался продуктовый магазин, после чего в нем решили разместить салоны с одеждой и антиквариатом.

По словам архитектора, работы выполнены в традициях классической архитектуры, сохранены аутентичные детали и декор. Реконструкция заняла около двух лет.