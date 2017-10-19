фото: Александр Деринг/facebook.com/aleksandr.dering
Барнаульский архитектор Александр Деринг опубликовал в Facebook фотографии интерьера знаменитого "Дома под шпилем" после реконструкции.
Напомним, до 2013 года в нем располагался продуктовый магазин, после чего в нем решили разместить салоны с одеждой и антиквариатом.
По словам архитектора, работы выполнены в традициях классической архитектуры, сохранены аутентичные детали и декор. Реконструкция заняла около двух лет.
Комментарии
Было уже
Ну хорошо, в гастроном люди ходили, а сюда кто? ЛеДя?
Был же гастроном!!! Зачем рушить историю и традиции?? Вандалы!!!!
И куда сейчас октябрьские будут бегать за продуктами, в "Ленту" на Новый рынок?
19.10.2017 11:30
- гость -
В Марию-Ра. Там недалеко.
кто автор такого чудовищного крыльца?
Может чтобы пьяных меньше заходило? Будут ударяться об колонну, споткнувшись об капитель.
все извратили. Был уникальный магазин, похожий на Елисеевский, так нет, все разрушить, а потом горло дерут, что революционеры в грязных сапогах все испаганили
закроется скоро. был продовольственный магазин, люди ходили. сейчас кому это нужно?
все извратили. Был уникальный магазин, похожий на Елисеевский
кстати, да. эту тему можно было бы и развить. но это не для нашей глухой провинции. полгода пустым постоит, потом закроют