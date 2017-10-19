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Барнаульский архитектор показал обновленный интерьер "Дома под шпилем"

, ИА "Амител"
Александр Деринг опубликовал фотографии "Дома под шпилем" после реконструкции

фото: Александр Деринг/facebook.com/aleksandr.dering

Барнаульский архитектор Александр Деринг опубликовал в Facebook фотографии интерьера знаменитого "Дома под шпилем" после реконструкции.

Напомним, до 2013 года в нем располагался продуктовый магазин, после чего в нем решили разместить салоны с одеждой и антиквариатом.

По словам архитектора, работы выполнены в традициях классической архитектуры, сохранены аутентичные детали и декор. Реконструкция заняла около двух лет.

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Комментарии

19.10.2017 11:02
М

Было уже

0  0
19.10.2017 11:15
Дядька

Ну хорошо, в гастроном люди ходили, а сюда кто? ЛеДя?

0  0
19.10.2017 11:23
- гость -

Был же гастроном!!! Зачем рушить историю и традиции?? Вандалы!!!!

0  0
19.10.2017 11:30
- гость -

И куда сейчас октябрьские будут бегать за продуктами, в "Ленту" на Новый рынок?

0  0
19.10.2017 11:37
- гость -


19.10.2017 11:30
- гость -


В Марию-Ра. Там недалеко.

0  0
19.10.2017 11:41
- гость -

кто автор такого чудовищного крыльца?

0  0
19.10.2017 11:46
- гость -

Может чтобы пьяных меньше заходило? Будут ударяться об колонну, споткнувшись об капитель.

0  0
19.10.2017 11:57
гость

все извратили. Был уникальный магазин, похожий на Елисеевский, так нет, все разрушить, а потом горло дерут, что революционеры в грязных сапогах все испаганили

0  0
19.10.2017 12:10
- гость -

закроется скоро. был продовольственный магазин, люди ходили. сейчас кому это нужно?

0  0
19.10.2017 12:11
- гость -

все извратили. Был уникальный магазин, похожий на Елисеевский


кстати, да. эту тему можно было бы и развить. но это не для нашей глухой провинции. полгода пустым постоит, потом закроют

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