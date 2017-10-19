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Вы банкрот: Алтайскую академию экономики и права признали несостоятельной

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Процедура конкурсного производства открыта до 29 марта следующего года

Фото: ааэп.рф

История падения Алтайской академии экономики и права вышла на новый виток — вуз признан банкротом.

"Признать Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования "Алтайская академия экономики и права", г. Барнаул Алтайского края, несостоятельной (банкротом) и открыть в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком до 29 марта 2018 года", — говорится в решении Арбитражного суда Алтайского края от 9 октября.

Конкурсным управляющим ААЭП утвержден Вячеслав Литинский. Его отчет о результатах конкурсного производства назначен на 22 марта 2018 года.

В документах арбитража также говорится, что временным управляющим ранее был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности академии.

"Временным управляющим сделан вывод о том, что баланс должника имеет неудовлетворительную структуру, учитывая отзыв лицензии на ведение образовательной деятельности, восстановление платёжеспособности должника невозможно, сумма кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности. При этом балансовая стоимость имущества должника составляет 90 890 тыс. руб., что достаточно для покрытия судебных расходов на ведение процедуры банкротства. В представленном временным управляющим отчёте указано, что в реестр требований кредиторов должника в процедуре наблюдения включены требования 290 кредиторов с общей суммой требований 88629,968 тыс. руб. Требования кредитора в процедуре наблюдения не погашались", — также сказано в решении.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, действие лицензии академии на осуществление образовательной деятельности было приостановлено осенью прошлого года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.

В мае текущего года в отношении ААЭП была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ААЭП.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 11:51
- гость -

А сколько будете писать об этом????

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