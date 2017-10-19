Фото: progomel.by

Полиция в Алтайском крае задержала двоих конокрадов, которые похитили с фермы трех лошадей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, рубцовчанин 1977 года рождения договорился со своим знакомым из села Сросты о краже лошадей с фермы, где тот работал сторожем.

"Как только стемнело, они проникли на территорию хозяйства, отвязали трех коней, оседлали их и скрылись с ними в лесу. Одного из похитителей лошадь сбросила и убежала", - отмечают в полиции.

Поутру хозяин животных обратился в правоохранительные органы. Вскоре силовики установили личности конокрадов и начали их поиск. Затем злоумышленники были задержаны. Два похищенных коня были найдены в лесополосе в Рубцовском районе, а третий был обнаружен недалеко от фермы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.