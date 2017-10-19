Фото: Александр Деринг

Представитель краевой организации "Союз архитекторов России" Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко написали письмо министру культуры страны Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в судьбу территории бывшего сереброплавильного завода в городе Барнауле.

В тексте отмечается, что подготовительные работы собственники проводят с нарушением закона — не согласуя изменения и планы с авторами проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Как сообщил Amic.ru Петр Анисифоров, новая концепция должна быть сделана так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. При этом архитекторы понимают, что без новых коммерческих объектов территории не обойтись. Это необходимо для привлечения туристов.

"Одними музеями "Спичка" не обойдется. Нужно понимать, что в этом проекте должна быть и коммерческая составляющая", — отметил алтайский архитектор.

При этом в письме Петренко и Анисифоров попросили Владимира Мединского вмешаться в судьбу территории. По их мнению, неправильно было принято решение перенести существующую ЛЭП с большими металлическими опорами в самый центр комплекса.

Отметим, что 2 ноября в Барнауле пройдут публичные слушания по поводу судьбы территории сереброплавильного завода.

Ранее появилась информация, что новый собственник огромной территории в центре города рассматривает возможность строительства крупного торгового объекта. В интервью архитектор Александр Деринг, который курирует проект барнаульской "Спички", рассказал, что еще рано говорить о конкретных коммерческих объектах. По его словам, через несколько месяцев будет презентована концепция развития территории бывшего завода. Известно одно, что новый собственник намерен сохранить исторические здания, отреставрировав их на собственные средства. При этом непременно появятся и новые объекты с целью привлечения туристов.

"Мы называем это ТЦ, но я стараюсь так не говорить, это новое коммерческое сооружение. Я не могу утверждать на все 100 процентов, что оно появится и все будет так, как задумал собственник, но я знаю их желание, кроме того, я считаю, что такое здание должно быть на этой территории. Но о его размерах, габаритах и строительстве можно будет говорить, когда определятся с участком, параметрами и прочим", — сказал Александр Деринг.