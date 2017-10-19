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Малыш на драйве: подросток на Алтае угнал машину, чтобы перекусить в ней

, ИА "Амител"
Этой же ночью он пытался угнать еще один автомобиль

Фото: filmz.ru

Подросток 2002 года рождения в Камне-на-Оби угнал автомобиль Honda, который затем поставил на прежнее место — в машине молодой человек перекусил лапшой и колбасными изделиями.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне хозяин авто заметил, что его автомобиль припаркован немного в другом месте. Также горожанин обнаружил, что салон открыт и в нем находятся остатки еды.

Автовладелец обратился в полицию, которая быстро установила, чей это почерк. Оперативники задержали молодого человека 2002 года рождения, который уже неоднократно совершал угоны.

Парень не стал отрицать вины. "Он пояснил, что на машине просто покатался, доехал до магазина за едой, покушал в салоне, после чего поставил автомобиль на место. Также предварительно было установлено, что в эту же ночь он попытался завладеть автомобилем ВАЗ-2106, в салон которого проник также после взлома замка двери. Но у машины не завелся двигатель, поэтому молодой человек решил угнать иномарку", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данным фактам проводятся проверки.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 11:56
- гость -

Пацан к успеху шел, не фартануло..

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