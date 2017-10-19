Как открыть взнос со счета мобильного телефона и заработать на этом

Компания Tele2 первой на телеком-рынке запустила услугу "Мобильные накопления". Этот сервис позволяет клиентам открыть взнос прямо со счета мобильного телефона и получить 5% годовых.

Клиенты Tele2 могут создавать накопления и получать 5% годовых: эта ставка превышает среднерыночные выплаты по краткосрочным депозитам или банковским накопительным счетам. Клиентам не нужно оформлять договор, ходить в банк или выпускать карту. Пользователи услуги могут свободно управлять размещаемыми средствами – снимать зарезервированную сумму без комиссий, штрафов и потери начислений.

"Мобильный счет давно стал для многих удобным средством оплаты в повседневной жизни − кошельком, который всегда с тобой. Но у Tele2 другие правила: отныне только наши клиенты могут еще и зарабатывать на накоплениях на счете мобильного телефона, не "замораживая" их на длительный срок. Причем больше, чем на накопительных счетах во многих банках. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно внести деньги на свой мобильный номер и активировать услугу, а если ваши взносы за год составят 15 тысяч рублей – вы получите на свой мобильный счет 750 рублей в качестве вознаграждения. Этого достаточно, чтобы в среднем экономить 30% на услугах связи на самых популярных тарифах", — прокомментировал новый сервис заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Сервис доступен всем пользователям услуг мобильной коммерции Tele2. Для создания накопления клиенту необходимо пополнить баланс мобильного телефона на сумму взноса. Далее абоненту следует набрать *737# и указать сумму, которую он хочет зарезервировать. Взнос может составлять от 100 до 15 000 руб. Его можно забрать в любой момент, просто отключив услугу с помощью команды *737*0#.

Каждый месяц баланс пользователя будет пополняться из расчета 5% годовых от суммы накопления. Это не бонусы, а реальные средства, которые можно расходовать на услуги связи, переводы, платежи, оплату парковок и другие сервисы. До конца года "Мобильные накопления" появятся в мобильном приложении "Мой Tele2", где пользователи также смогут управлять услугой.

Подробная информация о сервисе "Мобильные накопления" доступна на сайте Tele2.