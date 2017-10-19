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Прогноз Росгидромета о том, что предстоящая зима в Алтайском крае будет холоднее нормы, подтверждается уточненными данными.

Наиболее холодными месяцами окажутся декабрь и январь, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на начальника отдела метеообеспечения алтайского ЦГМС Людмилу Сырых.

Так, температура в декабре в регионе, согласно предварительной информации, будет ниже нормы на один градус, а в январе — на 1,5-2 градуса. Температуры же в феврале, напротив, обещают превысить норму на один градус.

Напомним, что уже на этой неделе в Алтайском крае может пойти снег. Мощная же волна холода придет на Алтай на будущей неделе. Образуется снежный покров, но пока не ясно, растает он или нет.

О том, что температурный фон грядущей зимы в Алтайском крае может оказаться ниже привычных значений, портал Amic.ru сообщал в сентябре.