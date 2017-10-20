Один из ведущих журналов фотографии MonoVisions опубликовал снимки победителей международного фотоконкурса MonoVisions Photography Awards 2017.
На конкурс принимались работы как от профессиональных фотографов, так и от любителей всех возрастов в двух номинациях: "Одиночное фото" и "Серия фотографий". В каждой номинации фотографии разделились на 12 категорий: "Абстракция", "Архитектура", "Концептуальное фото", "Файн-арт", "Пейзажи", "Дикая природа", "Ню", "Люди", "Фотожурналистика", "Портрет", "Уличная фотография" и "Путешествия".
Все снимки победителей смотрите в нашей фотоленте.
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