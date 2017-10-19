Россиян взволновал пост телеведущей и журналистки Ксении Собчак. На своей странице в Instagram она сообщила, что приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Такое серьезное заявление не могли обойти стороной любители мемов.
Одни пользователи соцсетей пофантазировали на тему "Что будет, если Собчак победит" и примерно прикинули, кто тогда войдет в правительство.
Следующим президентом России будет Собчак, а патриархом — Поклонская:https://t.co/xzRgqdrugI#Собчак #президент #Поклонская #патриарх pic.twitter.com/2POuAN3W5V— Sergey Semerkin (@semerkin) October 2, 2017
Другие не обошли вниманием внешность известной телеведущей.
СОБЧАК ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА С ЦЕЛЬЮ ДИСКРЕДИТАЦИИ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ В ШОУ, В ЦИРК. pic.twitter.com/PmKQlSASq8— Суржик Наталья (@gerakleya) September 24, 2017
Ксения Собчак вступила в президентскую гонку. #игого #выборы #кобылатупая pic.twitter.com/S51JTytKLp— Трифон-3ph♦ne™ (@ClownIT) October 18, 2017
Ксюша #Собчак — не наш президент! pic.twitter.com/7ELut5rR4l— Либеральное Днище (@liberDno) October 18, 2017
Были мемы и по поводу того, как Собчак предстанет в образе президента и как поздравит россиян с Новым годом.
"Президент" Собчак построит Дом-3 https://t.co/XOBFVJKZZg pic.twitter.com/Ac1awOsQAF— Взгляд (@vzglyad) October 18, 2017
2019 год.Президент России К.Собчак поздравляет российский народ с Новым годом. pic.twitter.com/fNi2NMl9D7— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) September 4, 2017
Комментарии
Мне пресс-секретарь на первом фото понравилась. Это кто?
последнее доставляет
Всё будет хорошо
Вот, уже началось - это будет девочка для битья, которую уже начали поливать грязью, а Путин белый и пушистый, вот он вне критики и его семья и его родственники и друганы...
19.10.2017 12:56
гость
Первая леди тоже ничего
19.10.2017 12:59
- гость -
Так для этого они с ней это и затеяли. И ей пиар, и над оппозицией поржать можно
главного они добились. Заинтересовали электорат
19.10.2017 13:06
- гость -
Добились, протестного голосования уже не будет. Будет голосование по приколу.
И электорат заинтересовали и оппозицию дискредетировали
Началооооось!
"Мне пресс-секретарь на первом фото понравилась. Это кто?"
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Ксения Бородина (Дом 2)
Буду голосовать за Ксению
19.10.2017 13:38
- гость -
Спасибо, мне кажется она больше голосов наберет
19.10.2017 13:46
- гость -
Буду голосовать за Ксению
Тогда присылайте СМС