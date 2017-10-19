Россиян взволновал пост телеведущей и журналистки Ксении Собчак. На своей странице в Instagram она сообщила, что приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Такое серьезное заявление не могли обойти стороной любители мемов.

Одни пользователи соцсетей пофантазировали на тему "Что будет, если Собчак победит" и примерно прикинули, кто тогда войдет в правительство.

Другие не обошли вниманием внешность известной телеведущей.

СОБЧАК ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА С ЦЕЛЬЮ ДИСКРЕДИТАЦИИ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ В ШОУ, В ЦИРК. pic.twitter.com/PmKQlSASq8 — Суржик Наталья (@gerakleya) September 24, 2017

Были мемы и по поводу того, как Собчак предстанет в образе президента и как поздравит россиян с Новым годом.