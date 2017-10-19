Фото: УФСИН по Алтайскому краю

УФСИН по Алтайскому краю подвело итоги конкурса стихов и рисунков антикоррупционной направленности. В нем приняли участие несколько десятков детей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Как сообщили в ведомстве, работы оценивались в двух возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Основными критериями были оригинальность идеи, самостоятельность ребенка и степень выразительности. В результате определили шесть наиболее интересных работ. В категории от 8 до 12 лет первое место занял Денис Рякшин (ЛИУ-8), второе место — Елизавета Исаева (СИЗО-1), третье — Юлия Ащеулова (УИИ). Среди участников от 13 до 17 лет первое место заняла работа Ивана Лаптева (СИЗО-1). Анастасия Кочугова (ЛИУ-1) стала второй. Третье место досталось Ольге Боклыковой (СИЗО-2).

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и сертификатами в детские магазины. Работы победителей и призеров первого этапа конкурса примут участие в финальном этапе, который пройдет во ФСИН России в октябре.