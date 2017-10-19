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За четыре дня до: ни один кандидат пока не заявился на пост главы Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Прием документов на конкурс на главу города закончится в воскресенье

Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru

Ни один кандидат пока не принес документы для участия в конкурсе на главу города Барнаула. До конца приема заявок остается менее четырех дней. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказала представитель комиссии, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко.

"На текущий момент документов от потенциальных кандидатов не поступало", — сообщила Марина Ермоленко. Она напомнила, что комиссия принимает документы до воскресенья, 22 октября, включительно.

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До 28 ноября комиссия будет проверять достоверность предоставленных документов (наличие высшего образования, стаж работы руководителем не менее полугода, отсутствие судимости, иностранного гражданства и другое).

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Прошедшие отбор комиссии будут выдвинуты кандидатами, главу города из них выберут большинством голосов депутатов БГД на сессии в конце декабря.

Конкурс будет проведен при наличии хотя бы двух кандидатов, предоставивших документы.

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Местное сообщество ожидает, что документы подаст действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Он будет поддержан "Единой Россией", у которой в думе большинство (31 из 40 мандатов). Кандидаты от остальных партий пока неизвестны.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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