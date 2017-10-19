Российские криминалисты отмечают 19 октября профессиональный праздник — в профильном отделе управления Следственного комитета по Алтайскому краю сегодня трудятся 16 сотрудников.

Праздник криминалистов берет свое начало из 1954 года, когда указанием Генерального прокурора СССР был образован институт прокуроров-криминалистов. С созданием Следственного комитета в качестве самостоятельного органа должности прокуроров-криминалистов переименовались в должности следователей-криминалистов.

Отделом криминалистики в региональном СКР руководит полковник юстиции Константин Ротштейн. На нем и его подчиненных лежит множество функций, которые крайне важны в следственной работе. Это и осмотр мест происшествий, применение технико-криминалистических средств и научных рекомендаций, назначение и проведение экспертиз, позволяющих успешно раскрывать самые сложные преступления.

"Ежегодно следователями-криминалистами следственного управления осуществляется более 200 служебных выездов, с их участием ежегодно раскрывается порядка 100 особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в условиях неочевидности", — рассказывают в краевом СУ СК.

Именно благодаря криминалистам, которые используют в своей работе последние достижения технической мысли, удается раскрывать преступления прошлых лет.

Так, только за 2016 год было расследовано 91 такое уголовное дело.



