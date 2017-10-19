Фото: barnaul.org
Неизвестные злоумышленники снесли на Павловском тракте в Барнауле шлагбаум, который был установлен для борьбы с незаконным сливом отходов.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, до установки шлагбаума несознательные граждане регулярно сбрасывали десятки литров нечистот прямо в черте краевой столицы.
"В нарушение природоохранного законодательства на территории возобновлен слив жидких бытовых отходов. Также здесь замечены автомобили, груженные предположительно незаконно добытой глиной", — добавляют в мэрии.
Материалы по выявленным фактам рассмотрит полиция для привлечения виновных к ответственности.
Сдать же жидкие бытовые отходы на легальных основаниях в Барнауле можно в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74). Кроме того, еще одна станция слива расположена в поселке Южный.
Комментарии
А что нельзя там на неделю поставить несколько полицейских с дубинками?
Пусть на Жасминную вывозят.
за пивзаводом по ул. Ковыльная в поля сливают. там прям очередь этих г..новозок. никому дела нет.
пару сотрудников в погонах бы поставили и пополняли городской бюджет штрафами