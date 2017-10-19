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Неизвестные в Барнауле снесли препятствие для незаконного слива отходов

, ИА "Амител"
Злоумышленники демонтировали шлагбаум на Павловском тракте

Фото: barnaul.org

Неизвестные злоумышленники снесли на Павловском тракте в Барнауле шлагбаум, который был установлен для борьбы с незаконным сливом отходов.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, до установки шлагбаума несознательные граждане регулярно сбрасывали десятки литров нечистот прямо в черте краевой столицы.

"В нарушение природоохранного законодательства на территории возобновлен слив жидких бытовых отходов. Также здесь замечены автомобили, груженные предположительно незаконно добытой глиной", — добавляют в мэрии.

Материалы по выявленным фактам рассмотрит полиция для привлечения виновных к ответственности.

Сдать же жидкие бытовые отходы на легальных основаниях в Барнауле можно в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74). Кроме того, еще одна станция слива расположена в поселке Южный.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 13:36
- гость -

А что нельзя там на неделю поставить несколько полицейских с дубинками?

0  0
19.10.2017 13:38
- гость -

Пусть на Жасминную вывозят.

0  0
19.10.2017 13:51
1

за пивзаводом по ул. Ковыльная в поля сливают. там прям очередь этих г..новозок. никому дела нет.
пару сотрудников в погонах бы поставили и пополняли городской бюджет штрафами

0  0
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