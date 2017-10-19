Жертвами лже-сотрудника силовых структур в Барнауле стали два человека, общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю, 33-летний мужчина представлялся сотрудником ФСБ или МВД, входил в доверие и вымогал деньги у барнаульцев за "ускоренное решение вопросов", связанных с финансовыми спорами.
Для того, чтобы механизм ускорения запустился, необходимо было якобы дать взятку человеку, который мог решить вопрос. Получив деньги, злоумышленник исчезал.
В действительности гражданин никогда не проходил военную службу в органах ФСБ России. К деятельности других правоохранительных органов также не имеет отношения. Несколько лет назад он был уволен из Управления Судебного департамента в Алтайском крае.
В итоге мужчина был задержан, в отношении него в полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в значительном размере". Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Не проходил в ФСБ военную службу, зачем это подчеркивание - был там на гражданской?