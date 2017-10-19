Власти Барнаула согласовывали уже проведенную работу по вырубке 100 деревьев в парке "Изумрудный" в центре города. Об этом сообщил депутат Алтайского Заксобрания, справедливоросс Владислав Вакаев. А получил он эти данные в ответ на свой запрос в администрацию Барнаула.
В ответе администрации сказано, что власти согласовали снос 46 аварийных берез и 61 аварийного клена в парке.
Массовая вырубка деревьев вызвала негативную реакцию общественности. Вакаев тоже высказался по этому поводу, назвав эту рубку подготовкой парка к застройке. Впрочем, арендатор неоднократно заявлял, что вырубались только старые и аварийно опасные деревья, а на их месте будет высажено около 100 елей.
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"Новым арендатором парка прорабатывается вопрос реконструкции данной территории и восстановления парка в качестве зоны семейного отдыха", — сказано в ответе первого замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова.
Арендатор готовит проект, однако пока в мэрию на согласование он не поступал. Хотя, по информации портала Amic.ru, встреча нового арендатора с главой администрации по обсуждению проекта была.
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Также в администрации рассказали, что в парке планируется построить зеленый лабиринт, площадку для проведения праздников, большой детский городок, зону общепита, расширить и удлинить центральную аллею. На месте пруда будет бассейн под открытым небом с сохранением мостика.
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"По периметру территории предусмотрена беговая дорожка для спортсменов, велосипедистов, катания на роликовых коньках", — сказано в ответе.
Примечательно, что сам арендатор парка про проект рассказывать отказывается. На неоднократные просьбы портала Amic.ru рассказать более предметно, где и что будет, отвечает так: давайте позже.
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Не так давно губернатор Алтайского края Александр Карлин публично раскритиковал городскую администрацию за недостаточное освещение вопроса реновации зеленых насаждений в Барнауле – и в целом, и в парке "Изумрудный".
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