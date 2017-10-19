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Лучшие бойцы по рукопашному бою приедут в Барнаул на Кубок имени Шаманова

, ИА "Амител"
Турнир по армейскому бою пройдет с 19 по 21 октября

Традиционный турнир по армейскому рукопашному бою на призы Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова пройдет в Барнауле с 19 по 21 октября.

Пятый год подряд фонд спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер" при поддержке администрации Алтайского края, управления спорта и молодежной политики проводит в нашем городе этап Кубка вооружённых сил по армейскому рукопашному бою на призы нашего земляка, Героя России, генерал-полковника Шаманова.

Как сообщают организаторы, в 2015 году турнир был признан лучшим спортивным мероприятием по армейскому рукопашному бою на территории России.

В этом году в Барнаул приедут более 120 бойцов из 12 регионов России. Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

Помимо зрелищных поединков, зрителей соревнований ждут выступления лучших творческих коллективов Алтайского края. Предварительные бои пройдут в с/к "Обь" 19-20 октября. Соревнования начнутся в 10 часов. Финальные бои состоятся 21 октября во Дворце спорта им. Германа Титова. Вход для зрителей на все мероприятия турнира свободный. Начало в 16.00.


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