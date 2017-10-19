Фото: kotlovkamedia.ru
Новый год в России традиционно начинается с каникул, и в Ростуризме уже назвали основные направления, куда устремятся наши сограждане в эти дни, сообщает RT.
Так, согласно данным бронирования отелей, внутри страны наиболее популярны такие города, как Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг.
К слову, в последнем находится официальная резиденция Деда Мороза.
Если же говорить о зарубежных поездках, то в данном случае самыми востребованными являются следующие направления: Таиланд, Вьетнам, Индия, Арабские Эмираты и Израиль.
Что касается стоимости поездок, то в сравнении с 2016 годом она почти не изменилась. Внутри страны — 25 тысяч рублей, за рубеж — 35-40 тысяч рублей.
Что касается самых оригинальных мест для путешествия россиян, то в их числе оказалась Северная Корея. При этом уточняется, что восьмидневный отдых в четырехзвездочной гостинице в этой стране обойдется примерно в 150 тысяч рублей.
Комментарии
ага! Москва и Сочи за 25!
Где? покажите - я слетаю!
Даже проживая у родственников не уложишься в 25. Если, конечно, не дома сидеть
а Карлин говорил что в Белокурихе все до весны занято
Насчет Северной Кореи кто-то явно пошутил.