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Запретить в детсадах и школах отмечать Хэллоуин предложил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет РИА "Новости". Народный избранник отправил это обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой.
Милонов считает, что такая необходимость назрела давно и нужно оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина". Он указывает на то, что "взрослые и дети в Хэллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают" — все это отрицательно отражается на психике школьников, считает депутат.
Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко отмечается в Америке и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.
Комментарии
понавылуплялись фюрреры
"активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают"
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