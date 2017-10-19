Фото: пресс-служба строительной компании "Сибирия"
Собственники здания Центрального рынка в Барнауле презентовали эскизы, по которым можно понять, как внешне преобразится комплекс в исторической части краевой столицы.
Строительная компания "Сибирия" не намерена существенно изменять конструктивное решение, но облик здания весьма преобразится.
В частности, что было известно и ранее, будут убраны все внешние лестницы, ведущие на второй этаж. Масштабные изменения ждут инженерные сети.
Само здание будет многофункциональным. Так, собственникам уже предложили создать здесь рынок в так называемом новом формате, который учтет историю города и развитие территории.
Первый этаж Центрального рынка и вовсе будет напрямую вписан в барнаульский туристический кластер и пешеходную зону на улице Мало-Тобольской. На первом уровне комплекса оборудуют кафе и рестораны с монокухнями. У здания создадут большой паркинг.
Второй этаж комплекса планируют развивать в качестве рынка. Здесь появятся эко-маркет и фреш-маркет.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной этого года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.
Комментарии
тоже самое....
А ярмарки народных ремёсел будут проводить , поставив ящики или постелив газетку, и с них продавать ерунду.