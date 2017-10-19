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Стало известно, каким будет Центральный рынок Барнаула после реконструкции

, ИА "Амител"
Внешний облик комплекса существенно преобразится, но не потеряет имеющегося конструктива

Фото: пресс-служба строительной компании "Сибирия"

Собственники здания Центрального рынка в Барнауле презентовали эскизы, по которым можно понять, как внешне преобразится комплекс в исторической части краевой столицы.

Строительная компания "Сибирия" не намерена существенно изменять конструктивное решение, но облик здания весьма преобразится.

В частности, что было известно и ранее, будут убраны все внешние лестницы, ведущие на второй этаж. Масштабные изменения ждут инженерные сети.

Само здание будет многофункциональным. Так, собственникам уже предложили создать здесь рынок в так называемом новом формате, который учтет историю города и развитие территории.

Первый этаж Центрального рынка и вовсе будет напрямую вписан в барнаульский туристический кластер и пешеходную зону на улице Мало-Тобольской. На первом уровне комплекса оборудуют кафе и рестораны с монокухнями. У здания создадут большой паркинг.

Второй этаж комплекса планируют развивать в качестве рынка. Здесь появятся эко-маркет и фреш-маркет.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной этого года. Муниципалитет продал его за 53,2 миллиона рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 14:36
ujcnm

тоже самое....

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19.10.2017 15:33
- гость -

А ярмарки народных ремёсел будут проводить , поставив ящики или постелив газетку, и с них продавать ерунду.

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