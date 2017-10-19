Введение штрафов за доступ к запрещенным сайтам в России не решит проблему использования незаконного контента в интернете, эта мера будет неэффективна, считает министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
"Интернет и цифровые технологии развиваются таким образом, что метод блокировок не позволит нам достичь желаемого результата, и на каждую блокировку всегда будет оперативно придумана технология, позволяющая ее обойти", — цитирует министра "Коммерсант".
Как ранее сообщал Amic.ru, депутаты Госдумы уже проголосовали в первом чтении за законопроект, который предполагает пресечение работы анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых возможен обход блокировок запрещенных сайтов.
За визиты на любые запрещенные сайты предлагают ввести следующие штрафы: на граждан — в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц — 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
По словам Николая Никифорова, нужно "не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту".
Никифоров также рассказал, что у спецслужб должно возникать гораздо больше вопросов к работе таких компаний и сервисов, как WhatsApp, Viber, Facebook и Google, которые, в отличие от мессенджера Telegram, не так активно выполняют работу в рамках "пакета Яровой".
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