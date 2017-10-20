Танцоры театра "Искушение" из Санкт-Петербурга привезут в Барнаул уникальное и единственное в России шоу под дождем, которое получило название "Признание в любви-2", состоящее из лучших спектаклей коллектива.
Шоу представляет собой переплетение хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров, включающих как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками. Мероприятие пройдет в театре музыкальной комедии 21 февраля.
Комментарии
наверное, хорошее шоу-мачишки симпатичные )))