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Житель Барнаула предстанет перед судом за то, что устроил стрельбу по знакомому своей бывшей жены.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, преступление было совершено еще весной 2015 года во дворе одного из многоквартирных домов. Мужчина проживал совместно со своей бывшей супругой. В один момент он застал ее при общении с ее знакомым в автомобиле. Между мужчинами произошел конфликт.
Во время выяснения отношений обвиняемый навел в сторону оппонента находившееся при нем оружие и пригрозил убить его. Потерпевший бросился бежать от разъяренного ревнивца.
Обвиняемый же произвел несколько прицельных выстрелов в сторону своей жертвы. Позже потерпевший вернулся к машине. Противостояние возобновилось, и обвиняемый выстрелил в голову знакомому его жены. Пуля попала ему в затылочную область.
В итоге потерпевшему пришлось проходить курс лечения. "В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, настаивал на том, что защищал жизни и здоровье как свои, так и своей бывшей жены, а также на случайном выстреле в ходе борьбы с потерпевшим", — добавляют в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Кто вам пишет тексты- не Толстой?????
находившееся при нем огнестрельное оружие
И в каком звании этот оперативник?
В похожей ситуации сына моей соседки забил арматурой , напав сзади, бывший муж его подруги. Сидит в сизо с февраля и , похоже, дело тянут специально. Упырь до этого следил за парнем, есть все съёмки, изъяты, организовывал нападение на мать своей бывшей, бил стёкла и ни разу не приняли заявление в полиции. А теперь человека нет, а упырь ещё и выйдет на свободу. Он садист и что может натворить и с давно бывшей женой и детьми, которые его боятся как огня, да и сама соседка боится его .