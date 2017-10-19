Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Работы, предусмотренные проектом "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле, выполнены на 99%, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что в краевой столице для полного завершения всех намеченных планов осталось заасфальтировать небольшой участок тротуара и укрепить откосы на мосту через Пивоварку на улице Матросова. Напомним, что этот объект сдается с опозданием.
Всего в рамках приоритетного проекта в Барнауле было отремонтировано 33 улицы.
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В настоящее время, как указывают в мэрии, согласовано выделение федеральных средств на продолжение реализации проекта в следующем году.
Так, в 2018-м в краевой столице запланирован ремонт 41 дороги.
Комментарии
на Гущина от Попова до Островского до сих пор не сделали тротуары, люди ходят по камням и грязи, хотя асфальт на дороге лежит уже месяц.