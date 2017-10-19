Два театра Алтайского края — Молодежный театр Алтая и театр кукол "Сказка" — получат 3,583 млн рублей по партийному проекту "Единой России". Распоряжение о субсидиях регионам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров подписал премьер-министр России.
Новый проект партии называется "Театры — детям". Он будет реализован в 2017-2019 годах и коснется 198 детских и кукольных театров России.
По словам депутата Госдумы от Алтайского края, единоросса Натальи Кувшиновой, субсидия будет направлена на модернизацию материально-технической базы театров.
"В начале ноября в рамках региональной недели планирую провести общественное обсуждение на базе одного из театров. Предложим высказать свои пожелания творческим коллективам, представителям исполнительной власти, общественности. На основе мнений профессионального сообщества и жителей сформируем план первоочередных действий по реализации проекта в крае", — отметила Наталья Кувшинова.
Она добавила, что этот проект, а также два уже реализуемых ("Местный дом культуры" и "Театры малых городов") — свидетельство того, что сфера культуры остается в приоритете работы партии.
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"Сегодня только помощь от государства позволит провести ремонт, обновить материально-техническую базу и подготовить новые постановки, так как доходы от продажи билетов не столь велики. Нам нужно стремиться к тому, чтобы поход в театр был самым настоящим праздником для юного зрителя — проектная деятельность, направленная на детскую аудиторию, всегда требует особого внимания", — сказала она.
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