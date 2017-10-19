Пять человек погибли и еще шесть пострадали в результате наезда внедорожника в Харькове, пишет "Российская газета". Вечером 18 октября водитель автомобиля Lexus на большой скорости пыталась проскочить на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Сумская и Бурсацкий спуск. В итоге машина врезалась в автомобиль Volkswagen Touareg и вылетела на тротуар. В это время на нем находились десятки пешеходов.
"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна из них беременная женщина, она перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь", — сообщил советник МВД Украины Зорян Шкиряк.
Известно, что Lexus управляла 20-летняя дочь местного бизнесмена. В прошлом году на нее уже был составлен протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Шкиряк добавил, что в ДТП обвиняются два человека, но не уточнил личность второго обвиняемого. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.
Комментарии
Ничего этой ссыкухе не будет....Такие как Клейменов подпишут любую экспертизу!!!
Это прекрасные новости. Дать девчонке убежище в РФ.
Дать девчонке убежище в РФ.
Что бы эта 19-ти летняя мажорка поубивала россиян? На кол её за 5 смертей одномоментно.
19.10.2017 16:43
- гость -
Эта "мажорка" ослабила враждебную армию на 5 потенциальных стволов))). А что сделали Вы для защиты своей родины?
Ввиду полной анархии и беззакония на Украине по всей видимости "ссыкухе" медаль дадут или что нибудь в этом роде