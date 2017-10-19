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Зампред Госдумы РФ Ирина Яровая предлагает ввести пожизненное заключение для тех, кто совершил преступления сексуального характера в отношении детей в возрасте до 12 лет, передает ТАСС.
"Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет", — сказала вице-спикер нижней палаты федерального парламента в ходе заседания рабочей группы по разработке так называемых "антипедофильских поправок" в законодательство.
Также предлагается ужесточить наказание за надругательство для тех, кто работает с детьми. В данном случае ответственность будет до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
КАЗНИТЬ... и точка. почему мы их кормить должны?
Тогда они будут всегда детей убивать, за это же срок меньше. За убийство тогда за любое тоже прижизненно надо давать, где то читал что у маньяков психология типа, если все равно дадут сколько за убийство срок, то проще убить, свидетеля не будут и найти сложнее будет.
и добавить химическую кастрацию, чтобы вообще себя человеком потом не считали, будут просто ОНО.
Вот это действия сексуального характера,опасная вещь такая,любого оклеветать можно особенно в отношении ребенка или подростка.И не отбрехаешься-никто не будет на твоей стороне.Еще и пожизненно получит кто нибудь ни за что.Такие дела надо особенно тщательно разбирать ,а у нас с этим проблемы всегда.В качестве примера как это бывает смотреть шведский фильм "Охота".Его реально надо по тв крутить для отрезвления общества.
19.10.2017 15:49
- гость -
мало того, что содержать их, так еще и на химию деньги тратить? пусть коновалы тупым скальпелем отрезают под корень
19.10.2017 15:43
- гость -
если будут убивать, то срок будет за насилие + срок за убийсво
19.10.2017 16:02
- гость -
Пожизненное(как предлагают в новости) + 15 лет? Вы серьезно считаете, что +15 лет к пожизненному может повлиять на выбор убивать или нет?
19.10.2017 16:07
- гость -
Вот именно. Будет 2 статьи - пожизненно + 15 лет. В США же дают несколько пожизненных одному человеку, хотят и у нас также сделать