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Сохраните, чтобы не потерять: кулинарные лайфхаки от барнаульских поваров

, ИА "Амител", Мария Трубина
Учимся правильно резать торт и готовить мясо: отмечаем День повара на Кухне.Amic.ru

Фото: 0-05.ru

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых древних профессий — 20 октября в 70 странах празднуют День повара. Поддержать эту традицию мы решили  на Кухне.Amic.ru и собрали интересные и ценные лайфхаки от барнаульских мастеров кулинарного дела.

Сушеф ресторана "Горная аптека" Данил Мальцев

1. Чтобы аккуратно порезать любой торт или чизкейк, делать это нужно горячим ножом, после каждого отреза подогревая нож под струей горячей воды и протирая насухо.

2. Чтобы мясо раскрыло до конца свой вкус, после жарки его нужно накрыть фольгой и дать постоять.

3. Яйца будут легко чиститься, если во время варки воду хорошо подсолить и добавить соды.

4. Соль в салате можно заменить лимонным соком, это ко всему прочему сделает вкус более пикантным.

5. Чтобы из цитрусовых выжать как можно больше сока, их стоит хорошо покатать по столу.

6. Чтобы очистить миндаль, его стоит прокипятить в течение пяти минут.

7. Для того, чтобы рис был рассыпчатым, его следует промыть под проточной водой и при варке добавить немного уксуса.

9. Вода, оставшаяся после варки пасты, содержит гранулы крахмала, так что ее не стоит сливать, а следует сделать на ее основе соус.

10. Чтобы котлета для бургера равномерно прожарилась, после того, как вы ее сформировали, сделайте углубление в центре. При жарке продукт начнёт стягиваться и прожарится равномерно.

11. Тесто будет тягучим, а не рассыпчатым, если сливочное масло перед добавлением в основу растопить.

12. Перед тем как начать декорировать торт, его лучше заморозить. Основа станет более монолитной и крепкой, и его проще будет покрывать кремом и ровнять.

Повар кафе "5 специй" (ТРЦ "Пионер") Вячеслав Рудаков

1. Чтобы понять, можно ли готовить на воке, достаточно ли он прогрелся, нужно обратить внимание на то, идет ли от масла белый дым. Плохо разогретый вок по своим характеристикам напоминает обычную железную сковородку с высокими стенками, к которой постоянно прилипает пища, и еда получается сырой, пригоревшей и невкусной.

2. Перед тем как разрезать яйцо пополам, нужно смочить лезвие ножа холодной водой. Так желток не будет осыпаться.

3. Чтобы нарезать мясо маленькими кусочками, его не стоит размораживать полностью, а резать чуть мерзлым.

4. Если нужно очистить помидор от кожицы, его нужно опустить в кипяток. После этого кожица легко снимется.

Повар "Дубай Мастер Шеф" Дмитрий Сарафанников

1. Чтобы сушеные специи раскрыли свой аромат, лучше прогреть их на сухой сковороде.

2. Чтобы быстро сварить морковь, ее следует разрезать вдоль на несколько частей, положить в полиэтиленовый пакет и поставить на семь минут в микроволновку.

3. Чтобы куриные крылья получились сочными, а корочка хрустящей, их нужно положить в пакет, завязать и убрать в микроволновку на 3-4 минуты. После обжарить крылья до корочки в масле.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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