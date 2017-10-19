Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах? Еще несколько недель назад это прозвучало бы как шутка. Сразу и не поймешь: смешная или не очень. Но светская львица собралась идти на выборы президента в марте 2018 года, о чем она накануне объявила.
Редакция портала Amic.ru запускает опрос на эту тему. Присоединяйтесь! Проголосовать можно в синем поле справа на главной странице сайта. А комментарии можете оставлять под этой публикацией, но при подсчете голосов в опросе они учитываться не будут.
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А еще мы собрали всё, что знаем о ее выдвижении и что по этому поводу думают эксперты, в материале "Зачем Собчак решила участвовать в выборах президента и есть ли у нее шансы".
Комментарии
Ну как можно с такой рожей быть президентом такой страны как Россия!!! Смешно даже
хм... если захотят, объяснят, почему надо именно за нее голосовать
1) молодая
2) образованная
3) женщина!
и мы все пойдем и проголосуем
19.10.2017 16:01
- гость -
думаете у других рожи лучше?
Смешливые какие попались. В 2004 тоже вся страна смеялась.
Грубить не надо. Ксения человек неординарный, умна, не без эпатажа. В целом, отношусь к ней позитивно. Но голосовать за нее - увольте! Пусть и дальше руководит своим журналом, постит рекламу в Инстаграм, зарабатывает на корпоративах, ведет программы на ТВ - это она умеет. А руководить страной не ее уровень.
Только за нее! Она же обосновала, за нее -означает -против всех, потому что, нет такой графы. Оплевывали Брежнева, что старый маразматик и прочее, безгранично правил. А что сегодня? Как народу жить? Каждый день выдумывают, как ободрать народ.
И чего вдруг все, как по команде, затрындели: с-с-с-с...Ей-богу, как дурак с писаной торбой. Предмета-то нет для разговора.
Нормальный вариант
Если она будет в списках, только за нее. И как против всех и как за новое лицо. Путин выдавил всех конкурентов, зачистил поле за много километров вокруг. Вот что страх делает.
Не ну если про рожи говорить, то кто-то на обезьяну похож, даже не на лошадь - а это животное благородное...
Получится как с Трампом. Никто в него не верил. А народ у нас с юмором. Могут и выбрать.
#Ксюшанаш! Лучший выбор на сегодняшний день.
очередная многоходовка Kpeмля для размазывания оппозиционных голосов
Да мне короче Собчак никак.
Да мне Собчак ниочем короче.
Но очёчи у ней ништяк!
Очень четенькие очёчи!
Куку, полн для голосования то слева )))
Одноходовка Кремля.
Не голосовал за Путина, а теперь и подавно. Задолбал он своими подтасовками и пустыми обещаниями.И в последний раз сделают его президентом. А надо бы отдать под суд.
Да какая разница, за кого голосовать? Главное не как голосуют - а как считают. А посчитают, как надо.
Все забыли как эстрадный Евдокимов в родном крае мастадонта Сурикова оприходовал...
19.10.2017 16:44
Серый волк
Все забыли как эстрадный Евдокимов в родном крае мастадонта Сурикова оприходовал...
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Ну, если такой казус опять приключится - ничего страшного. Мало ли в России берез вдоль дорог.
Голосовать надо не за человека, а за его программу.
33 голоса из 107 за Ксюшу.
больше 30%
смешно конечно, но больше не за кого
19.10.2017 16:48
Гонец из Пензы
33 голоса из 107 за Ксюшу.
больше 30%
смешно конечно, но больше не за кого
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Смешные 30% выбравшие лондонскую тусовщицу в кабаках Собчак.
Да пусть хоть какая у неё рожа будет. Сходить к Вове, а меньше чем через неделю сделать такое заявление. Чем она лучше уже имеющихся марионеток? И ещё заявляет о протесте, прасти утка.
а как думаете, она с Чечней и Кадыровым справится?