Родственники погибших в результате авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом подали коллективный иск на общую сумму более 93 миллиардов рублей (1,4 млрд евро), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену. Дело будет рассматривать Замоскворецкий суд Москвы.
В качестве ответчиков значатся страховые компании "Ингосстрах", "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туркомпания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа", а также компания "ЭирКап". Иск был подан от лица 118 потерпевших.
17 октября "Ингосстрах" сообщил о завершении выплат родственникам погибших. Страховая компания выплатила по 2 миллиона рублей за каждого пассажира и 25 тысяч рублей на погребение. Адвокат Анатолий Кучерена назвал такие выплаты "мизерными".
Как ранее сообщал Amic.ru, лайнер Airbus A320 "Когалымавиа" пропал с экранов радаров утром 31 октября, на борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров была и уроженка Барнаула Юлия Масленникова. У нее осталась маленькая дочь.
Комментарии
не по адресу. ответчик скажут - "подавайте на игил"
а по хорошему надо предъявлять нашим кремлёвским защитникам асада
Зарабатывать на смертях норовят все больше людей. То отец "пьяного" мальчика, родственники пассажиров.