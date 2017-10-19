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Автомобиль такси попал в массовую аварию и врезался в столб в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
ДТП произошло на улице Власихинской и обошлось без пострадавших

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль такси влетел в столб, став участником массового ДТП в Барнауле днем в четверг, 19 октября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Власихинской из трех участников. Очевидцы предполагают, что виновник тот, кто на белом авто скрылся сразу же после столкновения. Собирается пробка", — отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что ДТП произошло напротив гипермаркета "Лента" в 14:43. "Факт ДТП мы подтверждаем, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции добавили, что один из участников аварии скрылся. Очевидцев просят обращаться по телефонам ГИБДД (3852) 391-090 или 393-555.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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