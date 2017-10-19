Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль такси влетел в столб, став участником массового ДТП в Барнауле днем в четверг, 19 октября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Власихинской из трех участников. Очевидцы предполагают, что виновник тот, кто на белом авто скрылся сразу же после столкновения. Собирается пробка", — отметил автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что ДТП произошло напротив гипермаркета "Лента" в 14:43. "Факт ДТП мы подтверждаем, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.
Также в Госавтоинспекции добавили, что один из участников аварии скрылся. Очевидцев просят обращаться по телефонам ГИБДД (3852) 391-090 или 393-555.
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