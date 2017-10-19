Фото: ХК "Алтай"
Руководитель хоккейного клуба "Алтай" Дмитрий Чекалин три часа ждал у себя в кабинете болельщиков команды, которая занимает последнее место в чемпионате ВХЛ.
Как сообщает телеканал "Катунь 24", барнаульская команда попала в черную полосу, проигрывая одну игру за другой. Руководство "Алтая" пошло на крайние меры, заменив главного тренера по ходу сезона, а также исключив из состава четырех игроков. Однако это не помогло. Подвижки в игре команды были заметны уже в матчах с саратовцами, но лишь эпизодически. Обе игры "Алтай" уступил и скатился на последнее место в турнирной таблице.
Поклонники обвинили руководителя едва ли не во всех бедах их любимого клуба. Дошло до того, что группа пользователей заявила о том, что директор поднял себе заработную плату до 700 тысяч рублей. В итоге руководство команды решило организовать встречу с болельщиками, чтобы ответить на все вопросы, причем даже самые каверзные.
В результате в намеченный день и час ни один из тех, кто писал гневные комментарии, не пришел на встречу. Журналисты провели вместе с Дмитрием Чекалиным три часа в ожидании болельщиков, но никто так и не пришел.
Руководство алтайской команды намерено в ближайшее время провести еще одну подобную встречу.
Комментарии
- Откуда деньги, Зин?
- Из бюджета края. (уважаю лохов)
Да уж, а когда то я не пропускал ни одной домашней игры Мотора.
Сейчас Динамо СтудХЛ в Барнауле в порядке. Их можно смотреть.