Фото: youtube.com
Момент жуткого ДТП в Харькове, случившегося вечером 18 октября, попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как автомобиль Lexus просто снес группу пешеходов.
Напомним, по уточненным данным, в результате аварии погибли пять человек и еще шесть пострадали.
Известно, что автомобилем Lexus управляла 20-летняя дочь местного предпринимателя.
Комментарии
На каждом пешеходном переходе должен лежать лежачий полицейский которого переехать на скорости выше 20 проблематично. А пока это не так трупов будет только больше.
права 20-летним курицам не надо выдавать. а ей купили наверняка