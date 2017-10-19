Фото: ОНФ
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае подвели итоги реализации проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" за 2017 год. Как сообщают сами общественники, они добились ремонта восьми самых "убитых" дорог, вошедших в ТОП-10 по итогам голосования на сайте проекта dorogi-onf.ru. Еще две будут отремонтированы уже в 2018 году.
Всего жители Алтайского края отметили на интерактивной карте 274 "убитые" дороги.
Пять наиболее проблемных улиц (Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая, Попова и Власихинская) отремонтировали по программе "Безопасные и качественные дороги". Также в десятку самых проблемных дорог вошли внутриквартальные проезды вдоль домов на улице Солнечная Поляна, 31 и улице Шукшина, 34. Активисты ОНФ обратились к городским властям с просьбой учесть мнение горожан при планировании дорожных работ.
В итоге на Солнечной Поляне дорожники уже сделали ямочный ремонт, а проезд на Шукшина отремонтируют в 2018 году. В следующем году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" будет капитально отремонтирована улица Новосибирская в Барнауле из списка ТОП-10. Пока здесь проведен текущий ремонт покрытия.
Также в десятку самых "убитых" дорог Алтайского края вошли участки улицы Комсомольской и проспект Ленина в Рубцовске. Их отремонтировали в 2017 году.
Ранее стало известно, что Барнаул занял 31-е место в рейтинге качества дорог в стране, составленном специалистами ОНФ.
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