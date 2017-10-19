Фото: Hollivizor.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что такая личность, как Ксения Собчак, известна почти всем россиянам, но у большинства отношение к ней негативное, пишет РИА "Новости".
"В этом смысле она действительно "кандидат против всех" или как минимум "не для всех", — говорится на сайте службы.
К такому выводу ВЦИОМ пришел на основании результатов анализа опросов, проведенных в период с 2012 по 2016 год в 46 регионах России. Выборка составила 1600 человек, размер ошибки с вероятностью в 95% не превышает 3,5%.
95% участников опроса, проведенного в 2015 году, слышали о Ксении Собчак, из них 60% относятся к ней отрицательно. Среди россиян, знакомых с понятием "несистемная оппозиция" (всего 12% по данным на 2016 год), Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом), сообщает ВЦИОМ. Политологи, опрошенные информагентством, отмечают, что кандидатура телеведущей будет интересна на выборах только молодежи и протестному сектору. Это повысит явку, но Собчак соберет не более 2-3% голосов избирателей.
Комментарии
Собчак соберет не более 2-3% голосов избирателей.
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Дед щукарь отлично об этом знает. Поэтому Ксюша, а не Лёша идет на выборы.
Известные извращенцы общественного мнения.
Хватит этой #КсюшаНаш!))
Каждые 5 минут новости - только рейтинг поднимаем..
17:14, тут как из Кремля сказали, о том и пишут.
вообще то на опросе амика 7,7% у нее
как у Прохорова в тот кон. вполне себе системно.
и еще раз вопрос: она с Чечней и Кадыровым совладает?
"вообще то на опросе амика 7,7% у нее "
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вообще-то щас 56 из 180 - больше 30%
и еще раз вопрос: она с Чечней и Кадыровым совладает?
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И ещё раз ответ: Совладает! По методике Владимира Владимировича - плати дань, не лезь к нам и живи спокойно
Проголосую за нее чисто по приколу
похоже на выборы теперь вообще нет смысла идти, цирк
И ещё раз ответ: Совладает! По методике Владимира Владимировича - плати дань, не лезь к нам и живи спокойно
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Это не сработает
зачем получать просто дань если можно забрать все.
- гость -
похоже на выборы теперь вообще нет смысла идти, цирк
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если Ксения Анатольевна победит, то не цирк. надо постараться
18:00, ага, Рамзан Вову ростом 170 прямо так боится, а Ксюшу ростом 173 не будет