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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает вероятности, что телеведущая Ксения Собчак решила ввязаться в президентскую гонку для того, чтобы оттянуть часть голосов у оппозиции, и может оказаться "фальшивым кандидатом", передает слова политика РБК.
Депутат считает, что Собчак не хватает знаний и опыта в политике. Также главный либерал-демократ усомнился в способностях Ксении самостоятельно собрать нужное количество подписей.
"Явно ей помогут собрать. Огромные деньги нужны на избирательную кампанию — кто-то даст деньги, — считает он.
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Как ранее сообщал Amic.ru, телеведущая Ксения Собчак 18 октября сообщила о своем решении участвовать в выборах президента в 2018 году.
Комментарии
Только я настоящий клоун-либерал, только я против всех
Также главный либерал-демократ усомнился в способностях Ксении самостоятельно собрать нужное количество подписей.
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Сомнений нет, Вова уже подписал.
жирик и должен первый переживать, теперь львиная часть его электората, смотрящих дом2 уйдёт к ксюше
цирк жириновского проиграет цирку с конями
Жириновский прав