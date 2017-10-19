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Проект антитабачной концепции внесен в правительство России, заявила глава федерального Минздрава Вероника Скворцова.
Об этом министр рассказала на конференции Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Уругвае.
"В настоящее время разработан следующий шаг концепции по борьбе с табакокурением, которая должна поэтапно вводить новые меры, ограничивающие курение с 2018 по 2022 год и дальнейшую перспективу", — цитирует Скворцову РИА "Новости".
Она подчеркнула, что концепция внесена в федеральный кабмин. Одной из особенностей документа является то, что он включает в себя меры, направленные на ограничение средств электронной доставки никотина.
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