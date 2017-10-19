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Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев разрабатывает поправки в КоАП РФ, наделяющие полицейских полномочиями пресекать так называемый "природный вандализм", когда люди оставляют на память надписи на скалах, пишет РИА "Новости".
Полетаев считает туристическую традицию оставлять на память надписи на природных объектах острейшей проблемой для Горного Алтая.
"Для алтайского народа, считающего природу Горного Алтая святыней, эти скалы имеют особое значение. Надписи оставляются не только краской и кистью, но и молотком, ножом. И этого уже не исправить. Мы намерены защитить горы Алтая от вандалов и бескультурья", — заявил сенатор.
Как отметил Владимир Полетаев, наскальные надписи на горах являются очень важной проблемой Республики Алтай. При этом политик уверен, что подобные проблемы существуют еще на Северном Кавказе и в Крыму.
Комментарии
Владимир Полетаев, конечно прав. Вот только у каждой скалы, что полицай стоять будет? Если нет, то это очередной неисполнимый закон.