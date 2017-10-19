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Церемония принятия присяги иностранцами, которые вступили в гражданство РФ, состоялась накануне в Рубцовске.
Напомним, что эта процедура стала обязательной для иностранных граждан с 1 сентября текущего года.
В Рубцовске присягу гражданина России приняли четверо иностранцев из Германии и Армении. Они поклялись соблюдать Конституцию Российской Федерации, уважать ее культуру и историю.
После этого они получили паспорта граждан России. Временно исполняющий обязанности начальника МО МВД России "Рубцовский" подполковник полиции Руслан Байрамов, в свою очередь, обратился к новым гражданам России, отметив: "Одновременно с паспортом РФ вы приобретаете не только права, но и обязанности гражданина России, которые должны соблюдать. Вы должны понимать, что теперь являетесь гражданами государства, которое должны защищать и уважать его законы".
Акцентируем внимание на том, что отказ от принятия присяги может стать поводом для аннулирования принятого решения по гражданству РФ.
Комментарии
Молодцы. Все чинно, благородно. Ломятся люди в Россию, в том числе из Германии. Видно совсем в Германии жизнь непутевая для людей.