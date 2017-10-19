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Размер первоначального взноса по военной ипотеке снизил Сбербанк, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Взнос сокращен с 20% до 15%. Отмечается, что новый размер первоначального взноса распространяется и на уже возведенное, и на строящееся жилье.
Также в банке указывают на то, что военнослужащие могут подать заявку дистанционно посредством сервиса "ДомКлик" и его мобильного приложения.
По словам директора подразделения "ДомКлик" Николая Васева, 2 октября банк снизил ставки до 9,5%, и за первые 2,5 недели текущего месяца прирост числа заявок достиг 34%.
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