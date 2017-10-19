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Валовой сбор зернобобовых культур в Алтайском крае перевалил за пять миллионов тонн. Такие данные на 19 октября сообщили в региональном Минсельхозе. Таким образом, аграрии региона приблизились к рекордному показателю прошлого года.
Этот результат удалось получить с площади более 3 миллионов 600 тысяч гектаров.
В общем объеме полученного зерна более половины — пшеница. Этой культуры аграрии Алтайского края намолотили 2,6 миллиона тонн. Сбор гречихи составляет более 660 тысяч тонн, что превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. Полностью уборку зерновых и зернобобовых в крае закончили в Кулундинском, Благовещенском, Зональном, Ключевском, Поспелихинском, Солтонском, Табунском, Третьяковском, Троицком, Рубцовском, Завьяловском районах. На завершающем этапе находятся аграрии Михайловского, Немецкого национального, Советского и Локтевского районов. На этих территориях зерновые и зернобобовые убрали с 99% площадей.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что валовой сбор зерна приблизится к показателям прошлого года, когда удалось собрать 5,2 миллиона тонн.
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