Если вы ждали выходных с нетерпением, но при этом еще не решили, куда идти, читайте наш гид и выбирайте интересное мероприятие на свой вкус.
В субботу состоится пешая экскурсия по территории Барнаульского сереброплавильного завода. Сбор всех желающих в 15:30 у музея "Мир камня" (Ползунова, 39). Это уникальная возможность прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о заводе, с которого начиналась история нашего города.
В 17:00 в Молодежном театре Алтая покажут спектакль "Бег", а в 17:30 в театре драмы постановку по пьесе Ярославы Пулинович "Жанна".
Любителей творчества русских и зарубежных композиторов ждут в концертном зале "Сибирь", здесь в 17:00 начнется концертная программа "Музыка без границ".
Детей в субботу стоит сводить в МТА на спектакль "Приключения Чиполлино", который можно будет увидеть в 12:00.
В воскресенье в ТЦ "Ультра" (3-й этаж) в 13:00 можно посетить мастер-класс "Топиарий из сизаля" и научиться делать искусственное деревце, которое создают из натурального волокна, получаемого из листьев дикого дерева Agava sisolana.
Вечером в 17:00 в музкомедии покажут "Цыганского барона", в это же время в МТА пройдет показ спектакля "Бог резни". В 17:30 в театре драмы пройдет комедия "Дорогие мои бандитки", а на большой сцене можно будет посмотреть "Феномены".
Для любителей рока в краевой столице состоится концерт группы "Кукрыниксы", послушать которую можно будет в клубе "Фараон" в 18:00. Это будет прощальный тур петербургских рок-лириков.
А любителям творчества Николая Расторгуева просто необходимо оказаться в 18:00 во Дворце спорта, здесь пройдет грандиозный концерт, посвященный юбилею музыканта, на котором выступит группа "ЛЮБЭ".
Детям 22 октября в МТА покажут сказку "Синдбад-мореход", начало в 12:00, а в музкомедии юные зрители увидят захватывающую дух историю "Как стать отважным", начало в 11:00.
Среди киноновинок недели фильм-катастрофа "Геошторм" о страшном будущем Земли, английский триллер "Голем" про серию таинственных убийств в страшном районе Лондона, французская картина "Двуличный любовник" – о том, что любовь зла, и ужасы "Дом призраков".
Интересным дебютом можно назвать картину режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".
Для детей на большой экран выйдет мультфильм "Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса".
Комментарии