Второй этап голосования в премии Amic.ru "Народный знак качества" стартовал 5 октября. Читатели Amic.ru активно выбирают одного из десяти финалистов, который станет лучшим в этом году. Прием голосов завершится 5 ноября.
Amic.ru не показывает, как проходит голосование, мы специально создали интригу. Но еженедельно даем нашим читателям побыть "за кулисами" премии и узнать, кто лидирует в той или иной номинации сегодня.
Согласитесь, вам бы хотелось увидеть весь список целиком, но мы за здоровую конкуренцию. Поэтому компании-конкуренты до последнего находятся в полном неведении общей картины голосования.
Сегодня мы приоткроем завесу тайны в следующих номинациях: "Торгово-развлекательный центр года", "Фастфуд года" и "Турфирма года".
Шутки про то, что Барнаул — город ТРЦ и магазинов, уже давно ходят по нашему городу. Amic.ru решил проверить, какой же торговый центр пришелся больше всего по душе барнаульцам. Итак, тройка лидеров:
- Galaxy: 204 голоса
- "АРЕНА": 178 голосов
- "Пионер": 93 голоса
Также мы решили узнать, где предпочитают перекусывать жители и гости нашего города. Представляем лидеров в "индустрии" фастфуда:
- "Грильница": 325 голосов
- KFC: 211 голосов
- "Крафт Бургер Бар": 128 голосов
Судя по количеству номинантов в категории "Турфирма года", можно сделать вывод, что наши читатели активно интересуются путешествиями.
- "Йети": 316 голосов
- "Авиафлот": 159 голосов
- "100 дорог": 124 голоса
Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
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