Фото: politrussia.com
"Новое 11 сентября" хотят устроить террористы запрещенной в России организации "Исламское государство", заявила и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail, экстремисты собираются устроить теракт, подобный атаке на Нью-Йорк, предпринятой 11 сентября 2001 года.
"Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом", — подчеркнула Дьюк, выступая в американском посольстве в Лондоне.
Напомним, 11 сентября 2001 года исламские террористы захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще два самолета были направлены на Пентагон и, вероятно, на Белый дом или Капитолий.
Все авиасуда, кроме последнего, достигли целей. При терактах погибли 2977 человек.
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