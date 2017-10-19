Бойцов сибирских подразделений Росгвардии чуть не накормили "металлической" кашей Повалихинского комбината зернопереработки "Алтайские закрома", сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Сибирскому федеральному округу.
В овсяной крупе в 6 раз было превышено количество металломагнитной примеси.
"Крупа, не прошедшая проверку в подразделении Россельхознадзора по Новосибирской области, не попадет на стол военнослужащих Сибирского округа Росгвардии", — заявили в пресс-службе ведомства.
В конце июня – начале июля 2017 года в рамках заключенного контракта Сибирским окружным управлением материально-технического обеспечения МВД России на поставку крупы для военнослужащих Росгвардии во время проверки, проведенной Россельхознадзором по Новосибирской области, в указанной крупе были выявлены посторонние примеси.
Специалисты Россельхознадзора по Новосибирской области и Алтайскому краю инициировали в отношении производителя недоброкачественной продукции проведение дополнительной проверки.
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