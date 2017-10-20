Центральная избирательная комиссия не планирует снимать с поста главу комиссии Алтайского края Ирину Акимову, несмотря на недавнее жесткое заявление одного из зампредов ЦИК. Об отсутствии планов по кадровым перестановкам порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе ЦИК.
"ЦИК России не планирует проводить какие-либо организационно-кадровые решения в отношении Избирательной комиссии Алтайского края", — вот как прокомментировала Amic.ru пресс-служба ситуацию со скандальным высказыванием заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.
Напомним, информагентство "Закон" в своем Твиттере опубликовало цитату, где Булаев заявляет, что комиссия включила Ирину Акимову "в шорт-лист на выбывание" с поста.
Он сказал это во время пресс-подхода после заседания комиссии в среду, 11 октября.
Ирина Акимова позже прокомментировала, что СМИ передернули слова Николая Булаева.
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ИА "Закон" по просьбе Amic.ru предоставило запись беседы с Булаевым, где он действительно говорит следующее: "Мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист. В нем практически все, кто был, давно не работают".
На самом деле у Amic.ru к ЦИК было больше вопросов. Например, что именно имел в виду Николай Булаев, говоря о попадании Акимовой в шорт-лист на выбывание. Однако приведенная выше цитата — это всё, что мы получили от ЦИК.
Повод для высказывания Булаева — высокая, относительно других городов, явка на досрочное голосование в Барнауле в сентябре 2017 года перед муниципальными выборами. Это стало поводом для бурного обсуждения на одном из заседаний ЦИК. Тогда Николай Булаев высказался довольно остро:
"Административный ресурс продолжает действовать, людей приводят за руку, людей мотивируют к приходу. И вы посмотрите, когда посчитаете, кто приводил, чьи это интересы. И вы сегодня эти интересы явно — не явно, хотите или нет, вы их… слово "крышует" нехорошо и "покрывает" нехорошо".
Подробнее об этом читайте в материале: Людей приводят за руку: ЦИК недоволен досрочным голосованием в Барнауле
В регион направили комиссию ЦИК для проверки, но никаких официальных фактов нарушения представлено не было.
Но и Булаев, и Акимова сообщили, что выборы организовывала не краевая комиссия, а городская. Так что формально все вопросы к комиссии Барнаула.
Более того, для отставки главы краевой комиссии нужны веские основания, в том числе утрата гражданства, судебное решение из-за нарушений на выборах, систематическое невыполнение обязанностей, выдвижение на выборы супруга и близкого родственника или решение о роспуске комиссии.
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