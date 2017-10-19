В Кремле опровергли причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты, сообщает РИА "Новости".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не заявлял о своем участии.
"Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе", — подчеркнул Песков.
Ранее Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".
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